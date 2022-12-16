Бут призвал россиян проявлять осторожность за рубежом

"Я хотел бы, конечно, передать всем россиянам, которые выезжают в недружественные страны прежде всего, а также в такие страны нейтральные, быть очень осторожными. <...> Пожалуйста, будьте очень осторожны, проявляйте максимальную бдительность", - сказал он в эфире телеканала " Россия-24 "

Бут отметил, что американцы зачастую устраивают провокации подобные той, что произошла с ним, в странах, где они имеют средства давления и "могут просто сразу после ареста посадить в самолет и отправить в Штаты".

Виктор Бут был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической. Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.