Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Мусатов

На 73-м году жизни скончался бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе фракции.
Отмечается, что Мусатов умер в ночь с 12 на 13 декабря после долгой и тяжелой болезни. В ЛДПР выразили соболезнования родным и близким однопартийца.
В пресс-службе партии напомнили, что Мусатов стоял у истоков фракции и в начале 1990-х возглавлял Московскую организацию партии. Позже он также занимал пост депутата Госдумы от ЛДПР со II и V созывы и был близким и верным соратником основателя фракции Владимира Жириновского.
«Символично и вдвойне печально, что они ушли из жизни в один год. Вместе начинали с крошечной трибуны для митингов и в один год завершили свой путь», — подытожили в пресс-службе.
Похороны Мусатова пройдут 18 декабря.