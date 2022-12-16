Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Мусатов

На 73-м году жизни скончался бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе фракции.

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Отмечается, что Мусатов умер в ночь с 12 на 13 декабря после долгой и тяжелой болезни. В ЛДПР выразили соболезнования родным и близким однопартийца.

В пресс-службе партии напомнили, что Мусатов стоял у истоков фракции и в начале 1990-х возглавлял Московскую организацию партии. Позже он также занимал пост депутата Госдумы от ЛДПР со II и V созывы и был близким и верным соратником основателя фракции Владимира Жириновского.

«Символично и вдвойне печально, что они ушли из жизни в один год. Вместе начинали с крошечной трибуны для митингов и в один год завершили свой путь», — подытожили в пресс-службе.