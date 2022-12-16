ЕС официально опубликовал девятый пакет санкций в отношении РФ

Девятый пакет санкций, введенный Евросоюзом против РФ, опубликован в официальном журнале альянса и вступил в силу.

Ранее в этот день Совет Евросоюза сообщил, что страны-члены ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций. Отмечалось, что новые ограничения были введены в ответ на проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.