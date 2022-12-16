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1 час назад

Евросоюз официально опубликовал девятый пакет санкций в отношении России

Газета.Ruиещё 1

Девятый пакет санкций, введенный Евросоюзом против РФ, опубликован в официальном журнале альянса и вступил в силу.

ЕС официально опубликовал девятый пакет санкций в отношении РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в этот день Совет Евросоюза сообщил, что страны-члены ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций. Отмечалось, что новые ограничения были введены в ответ на проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.

Сообщалось, что санкции коснутся горнодобывающего и энергетического сектора российской экономики, а также будут введены ограничения на экспорт в РФ авиационных товаров и запчастей, в том числе для беспилотников, и др.

Политика,Совет Европы,ЕС,
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