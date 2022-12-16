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1 час назад

Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Мусатов

Lenta.ruиещё 2

Бывший депутат Госдумы нескольких созывов от ЛДПР Михал Мусатов умер на 73-м году жизни. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе либер-демократов России, пишет РИА Новости.

Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Мусатов
Фото: ТАССТАСС

Там уточнили, что экс-парламентарий скончался в ночь на 13 декабря после долгой и продолжительной болезни. Какой именно был недуг — не уточняется. Похороны депутата пройдут 18 декабря.

В пресс-службе рассказали, что Мусатов стоял у истоков ЛДПР. В начале 90-х годов он возглавлял Московскую организацию партии, а позднее стал депутатом Госдумы со II по V созывы. Кроме того, он был близким соратником основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

«Символично и вдвойне печально, что они ушли из жизни в один год. Вместе начинали с крошечной трибуны для митингов и в один год завершили свой путь», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно о смерти депутата Госдумы Николая Петрунина. Он работал на должности первого заместителя председателя комитета по энергетике нижней палаты парламента.

Политика,Николай Петрунин,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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