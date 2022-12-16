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39 минут назад

Глава Крыма Аксенов предложил вернуть в школы начальную военную подготовку

Газета.Ru

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram-канале, что считает нужным возвращение занятий по начальной военной подготовке в 8–10-х классах школы.

Аксенов предложил вернуть в школы начальную военную подготовку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, что нужно в 8 – 10 классы школы вернуть занятия по начальной военной подготовке, как и было раньше. Это необходимо обсуждать с Министерством просвещения РФ на федеральном уровне», — написал он.

По словам Аксенова, с соответствующей инициативой может выступить Крым.

В ноябре глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что курс по начальной военной подготовке, который планируется внедрить в следующем учебном году в школах России, будет обязательным.

До этого сообщалось, что российские школы смогут вводить курсы начальной военной подготовки с пятого класса.

В проект федеральных образовательных программ для школ предлагается внести содержание, посвященное «основам обороны государства». При этом образовательные учреждения смогут по своему усмотрению принять решение о включении в учебный план соответствующих предметов.

Политика,Сергей Кравцов,Сергей Аксенов,Минпросвещения России,
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