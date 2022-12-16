Аксенов предложил вернуть в школы начальную военную подготовку

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram-канале, что считает нужным возвращение занятий по начальной военной подготовке в 8–10-х классах школы.
«Считаю, что нужно в 8 – 10 классы школы вернуть занятия по начальной военной подготовке, как и было раньше. Это необходимо обсуждать с Министерством просвещения РФ на федеральном уровне», — написал он.
По словам Аксенова, с соответствующей инициативой может выступить Крым.
В ноябре глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что курс по начальной военной подготовке, который планируется внедрить в следующем учебном году в школах России, будет обязательным.
До этого сообщалось, что российские школы смогут вводить курсы начальной военной подготовки с пятого класса.
В проект федеральных образовательных программ для школ предлагается внести содержание, посвященное «основам обороны государства». При этом образовательные учреждения смогут по своему усмотрению принять решение о включении в учебный план соответствующих предметов.