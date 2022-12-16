МИД РФ осудил покушение на гендиректора «Русского дома» в ЦАР

Министерство иностранных дел России осудило покушение на генерального директора «Русского дома» в Центральноафриканской Республики (ЦАР) Дмитрия Сытого. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram -канале.

«Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности «Русского дома» в Банги , а в более широком плане – навредить успешному развитию дружественных», — говорится в сообщении МИД .

В ведомстве также выразили надежду, что в скором правоохранители и «компетентные органы» ЦАР установят виновных в организации и совершении покушения, а сами преступники понесут заслуженное наказание.