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9 минут назад

МИД России осудил покушение на гендиректора «Русского дома» в ЦАР

Lenta.ru

Министерство иностранных дел России осудило покушение на генерального директора «Русского дома» в Центральноафриканской Республики (ЦАР) Дмитрия Сытого. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

МИД РФ осудил покушение на гендиректора «Русского дома» в ЦАР
Фото: ТАССТАСС

«Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности «Русского дома» в Банги, а в более широком плане – навредить успешному развитию дружественных», — говорится в сообщении МИД.

СМИ сообщили о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР

В ведомстве также выразили надежду, что в скором правоохранители и «компетентные органы» ЦАР установят виновных в организации и совершении покушения, а сами преступники понесут заслуженное наказание.

Политика,МИД России,
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