В России ответили на слова Зеленского об условиях окончания конфликта

«Это очередное подтверждение незрелости и какой-то политической наивности Зеленского. Дело в том, что то, что произошло в 1991 году, было катастрофой для всего Советского Союза. Сейчас это уже вполне очевидно. Но говорить такие вещи публично — показатель политической безграмотности. Это абсолютно неконструктивный подход и даже провокационный», — заявил Карасин.