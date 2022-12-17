МИД назвал преждевременной наземную операцию Турции в Сирии

Россия считает преждевременным шагом планируемую Турцией в Сирии наземную операцию, она может привести к дальнейшей эскалации. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"По теме планируемой Турцией военной операции в Сирийской Арабской Республике плотный контакт поддерживают генштабы и разведки двух стран. Относимся с пониманием к чувствительным для партнеров вопросам защиты южных турецких границ, однако исходим из необходимости неукоснительного соблюдения принципов территориальной целостности, независимости и суверенитета сирийского государства", - отметил дипломат.
"В целом считаем, что такая операция является преждевременной, может привести к дальнейшей эскалации обстановки, стимулировать сепаратистские настроения и обострить вооруженное противостояние", - добавил Пилипсон.
Директор департамента МИД напомнил, что профильные министерства и ведомства России и Турции находятся в непрерывном плотном контакте по сирийскому вопросу. "Как известно, единственный на сегодняшний день эффективный способ урегулирования кризиса в САР, астанинский формат, запущен именно благодаря усилиям России, Турции и Ирана", - подчеркнул он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал ранее, что целью планируемой Анкарой операции на сопредельной территории является завершение создания 30-километровой линии безопасности.
По сообщениям турецких СМИ, проведение новой операции позволит Анкаре обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с Сирией и минимизировать исходящие с сопредельной территории террористические угрозы. Основными угрозами национальной безопасности в Анкаре называют Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее сирийское ответвление - "Силы народной самообороны" (СНС). По информации военных источников, в операции планируется задействовать около 50 тыс. турецких военнослужащих и боевиков сирийской вооруженной оппозиции, которую поддерживает Анкара.