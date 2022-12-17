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5 часов назад

В МИД заявили, что РФ считает преждевременной планируемую наземную операцию Турции в Сирии

ТАССиещё 4

Россия считает преждевременным шагом планируемую Турцией в Сирии наземную операцию, она может привести к дальнейшей эскалации. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

МИД назвал преждевременной наземную операцию Турции в Сирии
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

"По теме планируемой Турцией военной операции в Сирийской Арабской Республике плотный контакт поддерживают генштабы и разведки двух стран. Относимся с пониманием к чувствительным для партнеров вопросам защиты южных турецких границ, однако исходим из необходимости неукоснительного соблюдения принципов территориальной целостности, независимости и суверенитета сирийского государства", - отметил дипломат.

"В целом считаем, что такая операция является преждевременной, может привести к дальнейшей эскалации обстановки, стимулировать сепаратистские настроения и обострить вооруженное противостояние", - добавил Пилипсон.

Директор департамента МИД напомнил, что профильные министерства и ведомства России и Турции находятся в непрерывном плотном контакте по сирийскому вопросу. "Как известно, единственный на сегодняшний день эффективный способ урегулирования кризиса в САР, астанинский формат, запущен именно благодаря усилиям России, Турции и Ирана", - подчеркнул он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал ранее, что целью планируемой Анкарой операции на сопредельной территории является завершение создания 30-километровой линии безопасности.

По сообщениям турецких СМИ, проведение новой операции позволит Анкаре обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с Сирией и минимизировать исходящие с сопредельной территории террористические угрозы. Основными угрозами национальной безопасности в Анкаре называют Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее сирийское ответвление - "Силы народной самообороны" (СНС). По информации военных источников, в операции планируется задействовать около 50 тыс. турецких военнослужащих и боевиков сирийской вооруженной оппозиции, которую поддерживает Анкара.

Политика,Война в Сирии ,Планы НАТО,Юрий Пилипсон,Реджеп Эрдоган,МИД России,Рабочая партия Курдистана,
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