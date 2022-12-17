МИД назвал преждевременной наземную операцию Турции в Сирии

Россия считает преждевременным шагом планируемую Турцией в Сирии наземную операцию, она может привести к дальнейшей эскалации. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

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"По теме планируемой Турцией военной операции в Сирийской Арабской Республике плотный контакт поддерживают генштабы и разведки двух стран. Относимся с пониманием к чувствительным для партнеров вопросам защиты южных турецких границ, однако исходим из необходимости неукоснительного соблюдения принципов территориальной целостности, независимости и суверенитета сирийского государства", - отметил дипломат.

"В целом считаем, что такая операция является преждевременной, может привести к дальнейшей эскалации обстановки, стимулировать сепаратистские настроения и обострить вооруженное противостояние", - добавил Пилипсон.

Директор департамента МИД напомнил, что профильные министерства и ведомства России и Турции находятся в непрерывном плотном контакте по сирийскому вопросу. "Как известно, единственный на сегодняшний день эффективный способ урегулирования кризиса в САР, астанинский формат, запущен именно благодаря усилиям России, Турции и Ирана", - подчеркнул он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал ранее, что целью планируемой Анкарой операции на сопредельной территории является завершение создания 30-километровой линии безопасности.