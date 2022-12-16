В МИД анонсировали визит главы МАГАТЭ в Россию

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Российский дипломат рассказал, что Москва продолжает контакты с МАГАТЭ, чтобы не допустить обстрелов Запорожской АЭС.

Вершинин подчеркнул, что российские власти верят в компетенцию и потенциал агентства. Он также напомнил, что Гросси уже посещал ЗАЭС.

«В скором времени мы можем увидеть такие переговоры в том числе в Москве», - заключил замглавы МИД.

ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.

1 сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.