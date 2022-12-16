В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
21 минуту назад

В МИД анонсировали визит главы МАГАТЭ в Россию

Алиса Селезнёва

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Россию в скором времени. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД анонсировали визит главы МАГАТЭ в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский дипломат рассказал, что Москва продолжает контакты с МАГАТЭ, чтобы не допустить обстрелов Запорожской АЭС.

Вершинин подчеркнул, что российские власти верят в компетенцию и потенциал агентства. Он также напомнил, что Гросси уже посещал ЗАЭС.

«В скором времени мы можем увидеть такие переговоры в том числе в Москве», - заключил замглавы МИД.

ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.

1 сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.

Гросси не раз призывал установить вокруг станции безопасную зону. В конце ноября замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил о продвижении в этом вопросе.

Политика,Рафаэль Гросси,Сергей Вершинин,Михаил Чудаков,МИД России,МАГАТЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители