В МИД анонсировали визит главы МАГАТЭ в Россию

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Россию в скором времени. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский дипломат рассказал, что Москва продолжает контакты с МАГАТЭ, чтобы не допустить обстрелов Запорожской АЭС.
Вершинин подчеркнул, что российские власти верят в компетенцию и потенциал агентства. Он также напомнил, что Гросси уже посещал ЗАЭС.
«В скором времени мы можем увидеть такие переговоры в том числе в Москве», - заключил замглавы МИД.
ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.
1 сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.
11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.
Гросси не раз призывал установить вокруг станции безопасную зону. В конце ноября замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил о продвижении в этом вопросе.