Путин в беседе с Моди дал принципиальные оценки ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди в числе прочих тем ситуацию на Украине, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

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"По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что лидеры условились о продолжении личных контактов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что утверждения о якобы отмене в конце этого года встречи Путина и Моди не соответствуют действительности, так как подобные переговоры не стояли в графике. Представитель Кремля также отмечал, что на следующий год график контактов будет согласовываться.