Путин в беседе с Моди дал принципиальные оценки ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди в числе прочих тем ситуацию на Украине, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении", - говорится в сообщении.
В Кремле добавили, что лидеры условились о продолжении личных контактов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что утверждения о якобы отмене в конце этого года встречи Путина и Моди не соответствуют действительности, так как подобные переговоры не стояли в графике. Представитель Кремля также отмечал, что на следующий год график контактов будет согласовываться.
В соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве от 2000 года лидеры России и Индии встречаются ежегодно, но в 2020 году из-за пандемии встречу на высшем уровне провести не удалось. Путин нанес визит в Нью-Дели в декабре 2021 года. В этом году Путин и Моди проводили отдельную встречу во время сентябрьского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.