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11 минут назад

Путин в беседе с Моди дал принципиальные оценки ситуации на Украине

ТАССиещё 12

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди в числе прочих тем ситуацию на Украине, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Путин в беседе с Моди дал принципиальные оценки ситуации на Украине
Фото: ТАССТАСС

"По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что лидеры условились о продолжении личных контактов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что утверждения о якобы отмене в конце этого года встречи Путина и Моди не соответствуют действительности, так как подобные переговоры не стояли в графике. Представитель Кремля также отмечал, что на следующий год график контактов будет согласовываться.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

В соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве от 2000 года лидеры России и Индии встречаются ежегодно, но в 2020 году из-за пандемии встречу на высшем уровне провести не удалось. Путин нанес визит в Нью-Дели в декабре 2021 года. В этом году Путин и Моди проводили отдельную встречу во время сентябрьского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Политика,Нарендра Моди,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ШОС,
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