Названа дата Госсовета с участием Путина

Большой Государственный совет с участием президента России Владимира Путина пройдет 22 декабря в очном формате. Такую дату назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , передает ТАСС .

Также пресс-секретарь главы государства рассказал о теме предстоящего Госсовета.

«Будет рассматриваться вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях», — сказал Песков .

15 декабря представитель Кремля анонсировал, что Путин на следующей неделе проведет заседание Госсовета. Песков подчеркивал, что это мероприятие есть в графике российского лидера.