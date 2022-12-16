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10 минут назад

Названа дата Госсовета с участием Путина

Lenta.ru

Большой Государственный совет с участием президента России Владимира Путина пройдет 22 декабря в очном формате. Такую дату назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Названа дата Госсовета с участием Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также пресс-секретарь главы государства рассказал о теме предстоящего Госсовета.

«Будет рассматриваться вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях», — сказал Песков.

15 декабря представитель Кремля анонсировал, что Путин на следующей неделе проведет заседание Госсовета. Песков подчеркивал, что это мероприятие есть в графике российского лидера.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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