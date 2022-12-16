Лукашенко назвал главную тему разговора с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил главную тему на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, главы государств будут обсуждать экономику. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«На предстоящей встрече мы обсудим вопросы стратегического характера. Вопросы стратегии - прежде всего в сфере экономики», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что главы государств, также будут обсуждать военно-политическую ситуацию вокруг государств и сотрудничество в сфере обороны, безопасности и военпрома.

Ранее стало известно, что по приглашению президента Белоруссии Александра Лукашенко президент России Владимир Путин посетит республику 19 декабря с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.