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31 минуту назад

Лукашенко назвал главную тему разговора с Путиным

Лера Букина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил главную тему на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, главы государств будут обсуждать экономику. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко назвал главную тему разговора с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На предстоящей встрече мы обсудим вопросы стратегического характера. Вопросы стратегии - прежде всего в сфере экономики», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что главы государств, также будут обсуждать военно-политическую ситуацию вокруг государств и сотрудничество в сфере обороны, безопасности и военпрома.

Ранее стало известно, что по приглашению президента Белоруссии Александра Лукашенко президент России Владимир Путин посетит республику 19 декабря с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Лукашенко рассказал о ссорах с Путиным

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет врагом России. По его словам, ни в одной союзной программе нет посягательств на белорусские суверенитет и независимость. Он подчеркнул, что Белоруссия остается с Россией как суверенное, независимое государство.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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