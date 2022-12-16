Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности страны

"Сегодня мы рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по тоже отдельным, весьма значимым для нас направлениям", - сказал глава государства, открывая совещание.