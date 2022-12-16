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12 минут назад

Путин обсудил с Совбезом текущие вопросы обеспечения безопасности страны

ТАССиещё 8

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ текущие вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие со странами-соседями. Как отмечается на сайте Кремля, мероприятие прошло в четверг поздно вечером.

Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности страны
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня мы рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по тоже отдельным, весьма значимым для нас направлениям", - сказал глава государства, открывая совещание.

После этого Путин передал слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.

В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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