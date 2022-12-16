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25 минут назад

Глава Крыма назвал лицемерным решением принятие ГА ООН предложенной Киевом резолюции

ТАСС

Принятие Генассамблеей ООН предложенной Украиной резолюции, осуждающей якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека, является лицемерным и позорным решением. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.

"Лицемерное и позорное решение". Аксенов о резолюции ООН по Крыму
Фото: ТАССТАСС

Ранее ГА ООН приняла резолюцию Украины, за которую проголосовали 82 страны, 80 воздержались и 13 высказались против. Подобный документ рассматривается ежегодно с 2016 года и не имеет обязывающего характера. Против проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия.

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"Лицемерное и позорное решение. Уверен, что все, кто голосовал за резолюцию, предложенную людоедским киевским режимом, отлично знают как о реальной ситуации в Крыму, так и о зверствах, которые на протяжении вот уже более восьми лет творят украинские нацисты. Мы не слышали от ООН и других международных организаций ни слова осуждения, когда Киев устраивал блокады полуострова, теракты и диверсии на нашей территории", - написал Аксенов.

Он добавил, что большинство стран воздержались или высказались против, что говорит о нежелании значительной части человечества "плясать под дудку бандитов, которые хотят превратить весь мир в индейскую резервацию".

О резолюции

Как сообщалось ранее, резолюция, в частности, призывает Россию "принять все необходимые меры к тому, чтобы немедленно покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма". Среди них, как утверждается, "дискриминационные меры и методы, произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие, в том числе с целью заставить задержанных лиц свидетельствовать против себя или "сотрудничать" с правоохранительными органами".

Москве адресован призыв "отменить законы, введенные в Крыму Российской Федерацией и позволяющие производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности, в том числе земли, в Крыму в нарушение норм международного права".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью РФ.

Политика,Сергей Аксенов,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Генассамблея ООН,ООН,
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