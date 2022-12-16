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25 минут назад

БЕЛТА: Лукашенко 19 декабря проведёт переговоры с Путиным в Минске

RT на русскомиещё 7

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 19 декабря в Минске планируют обсудить безопасность в регионе и совместные меры реагирования.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Как планируется, главы государств в течение переговорного дня подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Лукашенко также обсудят двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, уделят внимание вопросам безопасности и обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире.

Лукашенко рассказал о ссорах с Путиным

14 декабря глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с недавно назначенным на пост министра иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником.

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