Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 19 декабря в Минске планируют обсудить безопасность в регионе и совместные меры реагирования.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Как планируется, главы государств в течение переговорного дня подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Лукашенко также обсудят двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, уделят внимание вопросам безопасности и обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире.