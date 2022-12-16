В МИД заявили о желании США уничтожить Россию

«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили», - подчеркнула Захарова.

Кроме того, по словам дипломата, Соединенные Штаты также захватили бы «всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще все на свете», если бы могли.