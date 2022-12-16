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49 минут назад

В МИД заявили о желании США уничтожить Россию

Лера Букина

Если бы у США появилась возможность уничтожить Россию, то они бы это сделали. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Вашингтона о желании исключить РФ из Совбеза ООН при первом удобном случае. Это были слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пье. Американский представитель отметила, что возможности реализовать идею пока нет.

«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили», - подчеркнула Захарова.

Кроме того, по словам дипломата, Соединенные Штаты также захватили бы «всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще все на свете», если бы могли.

В ГА ООН приняли российскую резолюцию

Накануне стало известно о расширении властями США санкций против России. Под рестрикции попали бизнесмен Владимир Потанин, вице-премьер Андрей Белоусов и ряд российских губернаторов. Кроме того, в санкционном списке оказался ВТБ. Ситуацию прокомментировало российское посольство в Вашингтоне. Оно сочло новые ограничения проявлением «бессильной злобы» и «близкими к помешательству попытками» увеличить давление на страну.

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