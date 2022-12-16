Захарова рассказала о неосуществимом желании США относительно РФ

По словам Захаровой, США хотят уничтожить Россию, захватить всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду «и вообще все на свете», а также «завладеть вселенной». Как заявила Захарова в Telegram, «если бы существовал способ» совершить все перечисленное, США «к этому немедленно преступили бы». Однако, как отметила официальный представитель МИДа, «такого способа нет, слава Богу».