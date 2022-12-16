Захарова рассказала о неосуществимом желании США относительно РФ

Комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о желании США исключить Россию из СБ ООН, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Вашингтон хотел бы уничтожить Россию, но не может.
По словам Захаровой, США хотят уничтожить Россию, захватить всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду «и вообще все на свете», а также «завладеть вселенной». Как заявила Захарова в Telegram, «если бы существовал способ» совершить все перечисленное, США «к этому немедленно преступили бы». Однако, как отметила официальный представитель МИДа, «такого способа нет, слава Богу».
Напомним, в Конгресс США внесен проект резолюции с призывом к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН. Жан-Пьер сказала, что США немедленно приступили бы к этому, если бы существовал способ исключить Россию из Совбеза. Однако Белый дом не видит способа изменить правила ООН таким образом. Россия указывала, что для ее исключения из Совбеза ООН придется распустить организацию.