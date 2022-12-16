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31 минуту назад

Посольство России назвало новые санкции США примером "бессильной злобы"

Газета.Ruиещё 2

Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов являются примером "бессильной злобы", сообщает ТАСС со ссылкой на российскую дипломатическую миссию в США.

Посольство России назвало новые санкции США примером "бессильной злобы"
Фото: APAP

"Администрация продолжает близкие к помешательству попытки расширить давление на Россию при помощи санкций. На сей раз среди инструментов "наказания" нашей страны за суверенный внешнеполитический курс - рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?" - заявили в российском посольстве.

В российском дипломатическом представительстве отметили, что все надежды на развал российской экономики вследствие санкций являются тщетными.

Ранее Соединенные Штаты расширили антироссийский санкционный список Минфина. В него вошли вице-премьер России Андрей Белоусов, миллиардер Владимир Потанин, 29 губернаторов, глава РЖД Олег Белозеров и другие.

Политика,Олег Белозеров,Владимир Потанин,Андрей Белоусов,РЖД,
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