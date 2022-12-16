Посольство России назвало новые санкции США примером "бессильной злобы"

"Администрация продолжает близкие к помешательству попытки расширить давление на Россию при помощи санкций. На сей раз среди инструментов "наказания" нашей страны за суверенный внешнеполитический курс - рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?" - заявили в российском посольстве.