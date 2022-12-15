В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
48 минут назад

В кабмин поступил проект об ответственности за кражу данных граждан

Елена Прошина

Законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян находится на рассмотрении в правительство. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в Минцифры.

В кабмин поступил проект об ответственности за кражу данных граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, законопроект разработала группа сенаторов с участием Минцифры. Ведомство его уже согласовало. Текст документа предусматривает введение штрафов от 300 тысяч до двух миллионов рублей и наказание в виде лишения свободы в зависимости от тяжести преступления от шести до десяти лет.

Собеседник «РИА Новости» отметил, что максимальную ответственность преступник может получить, если незаконное обращение с данными повлечет за собой тяжкие последствия, если он использовал при этом свое служебное положение или если это организует группа лиц.

Политика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители