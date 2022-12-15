В кабмин поступил проект об ответственности за кражу данных граждан

Законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян находится на рассмотрении в правительство. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в Минцифры.

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По данным агентства, законопроект разработала группа сенаторов с участием Минцифры. Ведомство его уже согласовало. Текст документа предусматривает введение штрафов от 300 тысяч до двух миллионов рублей и наказание в виде лишения свободы в зависимости от тяжести преступления от шести до десяти лет.