"Мы не против": МИД о предложении Байдена по G20

Россия не возражает против идеи включения Африканского союза в G20. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости.
"Мы в принципе не против, конечно, у нас действительно очень развитые, продвинутые отношения с Африканским союзом, африканскими странами, мы сами готовим саммит. Надо проводить консультации в рамках Двадцатки", - отметили в МИД.
Богданов добавил, что решение о включении Африканского союза в G20 должны принимать все страны, входящие сейчас в это объединение, а не только США.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден официально пригласил Африканский союз стать постоянным членом Большой двадцатки (G20). Он также пообещал, что в течение трех лет Вашингтон выделит $55 миллиардов на помощь Африке. Накануне СМИ писали, что ключевой задачей Соединенных Штатов в Африке является сдерживание экономического роста Китая, а не помощь африканским государствам в борьбе с экономическими проблемами.