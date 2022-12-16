"Мы не против": МИД о предложении Байдена по G20

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39 минут назад

МИД РФ: Москва не возражает против включения Африканского союза в G20

Газета.Ruиещё 8

Россия не возражает против идеи включения Африканского союза в G20. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости.

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Фото: ТАССТАСС

"Мы в принципе не против, конечно, у нас действительно очень развитые, продвинутые отношения с Африканским союзом, африканскими странами, мы сами готовим саммит. Надо проводить консультации в рамках Двадцатки", - отметили в МИД.

Богданов добавил, что решение о включении Африканского союза в G20 должны принимать все страны, входящие сейчас в это объединение, а не только США.

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Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден официально пригласил Африканский союз стать постоянным членом Большой двадцатки (G20). Он также пообещал, что в течение трех лет Вашингтон выделит $55 миллиардов на помощь Африке. Накануне СМИ писали, что ключевой задачей Соединенных Штатов в Африке является сдерживание экономического роста Китая, а не помощь африканским государствам в борьбе с экономическими проблемами.

Политика,Михаил Богданов,Джозеф Байден,МИД России,Совбез ООН,
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