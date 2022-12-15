Путин: Европа позволила США вытирать о себя ноги

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ЕС позволил США «вытирать о себя ноги» и теперь страдает от американской политики. Об этом сообщает ТАСС.

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Ситуацию в ЕС Путин прокомментировал на заседании Совета по национальным проектам 15 декабря.

Он подчеркнул, что введением санкций против России Европа добилась «невиданного, форсированного скачка инфляции в собственном доме».

Путин отметил, что в ноябре инфляция в целом по ЕС составила десять процентов, а в некоторых странах блока достигла двадцати с лишним процентов.

Российский президент сказал, что из-за этого и в самих странах ЕС начали заявлять, что политика США ведет к деиндустриализации Европы.

«Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды: "Мол, почему вы так с нами поступаете?". Хочется в этой связи спросить: "А вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги"», - сказал президент.