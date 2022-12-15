Путин заявил о снижении бедности в России

Президент РФ Владимира Путин заявил, что доходы россиян с минимальными заработками в 2022 году выросли на 27,8 процента. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление президент сделал на заседании Совета по национальным проектам 15 декабря.

Путин рассказал, что в третьем квартале года уровень бедности снизился до 10,5 процента.

«Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении», - подчеркнул он.

Также президент заявил, что после серьезного всплеска, произошедшего в марте-апреле, уровень цен в России почти не изменился с мая.

Путин добавил, что рост доходов наименее обеспеченных людей сокращает уровень неравенства.

По итогам января - сентября Росстат оценивал, что доходы 17 миллионов россиян находятся ниже уровня бедности (показатель для населения в целом - 13 472 рубля, для работоспособного населения - 14 595 рублей).