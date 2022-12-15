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31 минуту назад

Слуцкий считает, что необходимо ввести ответственность вплоть до уголовной за русофобию

ТАССиещё 1

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ввести на законодательном уровне ответственность за русофобию вплоть до уголовной. Об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг.

За русофобию предложили ввести уголовную ответственность
Фото: ТАССТАСС

"Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ", - считает Слуцкий.

Депутат также снова подчеркнул необходимость создания единой системы защиты граждан РФ, подвергшихся преследованию в других странах.

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"Последние годы нездоровая тенденция необоснованного задержания россиян за рубежом только обостряется. Безусловные лидеры здесь США, которые развернули охоту за нашими соотечественниками по всему миру. Необходима не только система защиты, но и предупреждения. Россиян при выезде за рубеж - особенно в недружественные страны в текущей ситуации - нужно подробно информировать о том, на что "способны" наши геополитические оппоненты", - написал Слуцкий.

Политика,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,
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