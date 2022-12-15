За русофобию предложили ввести уголовную ответственность

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ввести на законодательном уровне ответственность за русофобию вплоть до уголовной. Об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг.
"Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ", - считает Слуцкий.
Депутат также снова подчеркнул необходимость создания единой системы защиты граждан РФ, подвергшихся преследованию в других странах.
"Последние годы нездоровая тенденция необоснованного задержания россиян за рубежом только обостряется. Безусловные лидеры здесь США, которые развернули охоту за нашими соотечественниками по всему миру. Необходима не только система защиты, но и предупреждения. Россиян при выезде за рубеж - особенно в недружественные страны в текущей ситуации - нужно подробно информировать о том, на что "способны" наши геополитические оппоненты", - написал Слуцкий.