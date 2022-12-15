За русофобию предложили ввести уголовную ответственность

"Последние годы нездоровая тенденция необоснованного задержания россиян за рубежом только обостряется. Безусловные лидеры здесь США, которые развернули охоту за нашими соотечественниками по всему миру. Необходима не только система защиты, но и предупреждения. Россиян при выезде за рубеж - особенно в недружественные страны в текущей ситуации - нужно подробно информировать о том, на что "способны" наши геополитические оппоненты", - написал Слуцкий.