В Кремле назвали сроки публикации указа об ответе на потолок цен на нефть

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, указ главы государства об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть будет опубликован на этой неделе. Об этом пишет RT.

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«Мы сообщим, как только он появится», - заявил официальный представитель Кремля.

С 5 декабря начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС и страны G7 приняли решение ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото на уровне $60 за баррель. После этого глава Минфина Антон Силуанов сообщил о подготовке Россией ответных мер. Он назвал ограничение цен нерыночным методом и выразил уверенность, что рынок «обмануть» нельзя.

В свою очередь президент России Владимир Путин, комментируя новые санкции ЕС, заявил, что предложенный европейскими странами потолок цен на российскую нефть соответствует тем ценам, по которым она и так продается. У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах, констатировал он.