В Кремле назвали сроки публикации указа об ответе на потолок цен на нефть

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, указ главы государства об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть будет опубликован на этой неделе. Об этом пишет RT.
«Мы сообщим, как только он появится», - заявил официальный представитель Кремля.
С 5 декабря начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС и страны G7 приняли решение ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото на уровне $60 за баррель. После этого глава Минфина Антон Силуанов сообщил о подготовке Россией ответных мер. Он назвал ограничение цен нерыночным методом и выразил уверенность, что рынок «обмануть» нельзя.
В свою очередь президент России Владимир Путин, комментируя новые санкции ЕС, заявил, что предложенный европейскими странами потолок цен на российскую нефть соответствует тем ценам, по которым она и так продается. У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах, констатировал он.
Также глава государства пообещал в ближайшие дни выпустить указ об ответных мерах на такие действия западных стран.