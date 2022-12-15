В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
35 минут назад

В Кремле назвали сроки публикации указа об ответе на потолок цен на нефть

Алиса Селезнёва

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, указ главы государства об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть будет опубликован на этой неделе. Об этом пишет RT.

В Кремле назвали сроки публикации указа об ответе на потолок цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сообщим, как только он появится», - заявил официальный представитель Кремля.

С 5 декабря начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС и страны G7 приняли решение ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото на уровне $60 за баррель. После этого глава Минфина Антон Силуанов сообщил о подготовке Россией ответных мер. Он назвал ограничение цен нерыночным методом и выразил уверенность, что рынок «обмануть» нельзя.

В свою очередь президент России Владимир Путин, комментируя новые санкции ЕС, заявил, что предложенный европейскими странами потолок цен на российскую нефть соответствует тем ценам, по которым она и так продается. У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах, констатировал он.

Также глава государства пообещал в ближайшие дни выпустить указ об ответных мерах на такие действия западных стран.

Политика,Антон Силуанов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители