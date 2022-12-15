Вернувшийся из американской тюрьмы в Россию Виктор Бут рассказал, что после долгого заключения в американской тюрьме испытывает трудности в общении на русском языке.
"Понимаете, это очень сложно. Фактически общение на русском языке сводилось только к звонкам, и они были очень краткие, - сказал он в четверг журналистам. - Действительно, испытываю некую трудность говорить на родном языке".
Также Бут отметил, что в тюрьме ему помогала поддержка близких, любимых, друзей, а также осознание того, что "Родина не забыла".