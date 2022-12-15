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42 минуты назад

Бут рассказал, что после заключения в США испытывает сложности в общении на родном языке

ТАСС

Вернувшийся из американской тюрьмы в Россию Виктор Бут рассказал, что после долгого заключения в американской тюрьме испытывает трудности в общении на русском языке.

"Понимаете, это очень сложно. Фактически общение на русском языке сводилось только к звонкам, и они были очень краткие, - сказал он в четверг журналистам. - Действительно, испытываю некую трудность говорить на родном языке".

Виктор Бут назвал самое тяжелое в американской тюрьме

Также Бут отметил, что в тюрьме ему помогала поддержка близких, любимых, друзей, а также осознание того, что "Родина не забыла".

Политика,Видео,Виктор Бут,
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