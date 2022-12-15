"Что касается слов французского лидера [Эмманюэля Макрона] о готовности, как он сказал, точечно вмешаться для защиты ЗАЭС, то это действительно требует расшифровки, потому что трактовок тут может быть очень много", - сказала она. "Хотела бы в этой связи предупредить любого желающего вмешаться в ход специальной военной операции на Украине о самых тяжелых последствиях подобного крайне безответственного и крайне опасного шага", - подчеркнула Захарова.