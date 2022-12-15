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49 минут назад

Захарова: РФ предупредила желающих вмешаться в ход СВО о тяжелых последствиях этого шага

ТАСС

Россия предупреждает желающих вмешаться в ход проведения специальной военной операции (СВО) на Украине о самых тяжелых последствиях подобного крайне опасного шага. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

"Что касается слов французского лидера [Эмманюэля Макрона] о готовности, как он сказал, точечно вмешаться для защиты ЗАЭС, то это действительно требует расшифровки, потому что трактовок тут может быть очень много", - сказала она. "Хотела бы в этой связи предупредить любого желающего вмешаться в ход специальной военной операции на Украине о самых тяжелых последствиях подобного крайне безответственного и крайне опасного шага", - подчеркнула Захарова.

"А если речь идет об угрозе ядерного объекта, то, мне кажется, не стоит вновь повторять всю опасность подобного экспромта", - добавила она.

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Захарова отметила, что Россия обсуждает параметры декларации о создании зоны защиты вокруг Запорожской АЭС в рамках прямых контактов с секретариатом МАГАТЭ и гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. "Посредники, как вы понимаете, не требуются. Французская сторона участником этого процесса не является", - указала она.

Дипломат обратила внимание на явный диссонанс заявлений и действий Парижа на фоне поставок Францией вооружений Украине.

"Если бы французские коллеги действительно беспокоились о безопасности ЗАЭС, то Франция как ответственная ядерная держава должна была бы первой призвать киевский режим прекратить обстрелы этого объекта, - подчеркнула Захарова. - Вместо этого французы, руководствуясь какими-то другими соображениями, используют любую возможность, чтобы разрекламировать свои псевдоусилия по нормализации ситуации".

Политика,Видео,Рафаэль Гросси,Мария Захарова,МИД России,
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