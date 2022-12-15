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42 минуты назад

Захарова: РФ обеспокоена блокировкой Лачинского коридора и работает над деэскалацией

Газета.Ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге сообщила, что Москва обеспокоена блокировкой Лачинского коридора и надеется, что в ближайшее время там восстановят полноценное транспортное сообщение.

В МИД отреагировали на блокировку Лачинского коридора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат отметила, что блокировка Лачинского коридора произошла из-за разногласий сторон по вопросу разработки рудных месторождений.

»Министерство обороны РФ и российский миротворческий контингент активно работают над деэскалацией обстановки. Рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в ближайшее время», — сказала она.

Представитель российского дипломатического ведомства напомнила, что Лачинский коридор, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией, контролируется российским миротворческим контингентом. Захарова также подчеркнула, что при подписании заявления лидеров Российской Федерации, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года «стороны взяли на себя обязательства», которые нужно неукоснительно соблюдать.

«Неприемлемо создавать проблемы для жизнедеятельности гражданского населения», — указала дипломат.

Захарова также заявила, что вынуждена затронуть тему «голословных обвинений и провокационных действий в отношении российских миротворцев».

«Откуда бы они не исходили, мы считаем их недопустимыми и контрпродуктивными. Российский миротворческий контингент эффективно выполняет свои задачи, выступает гарантом стабильности в регионе», — заключила представитель МИД РФ.

Политика,Мария Захарова,Минобороны России,МИД России,
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