Медведев высказался о действиях НАТО против России

В настоящее время существует главный вопрос: может ли гибридная война, де-факто объявленная России странами НАТО, считаться вступлением альянса в войну против России? Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

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«Можно ли считать поставку огромного объема вооружений Украине нападением на Россию? (...) Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией», — подчеркнул политик.

Однако все хорошо понимают, что «все иначе», добавил Медведев, уточнив, что ключевым вопросом на данный момент является верная оценка действий НАТО.