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1 час назад

Кремль оценил признание Польшей РФ «государством-спонсором терроризма»

Елена Прошина

Решение польских властей о признании России «государством-спонсором терроризма», это продолжающаяся антироссийская истерика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Газета.ру».

Кремль оценил признание Польшей РФ «государством-спонсором терроризма»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Кремль не согласен с позицией польского Сейма по вопросу признания России страной, поддерживающей терроризм.

«Что касается катастрофы (авиакатастрофа 2010 года под Смоленском, - прим.), то польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются реалии трагического происшествия признавать. Ну а что касается решения сейма — продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся», — сказал Песков.

Напомним, вечером 14 декабря польский Сейм принял резолюцию о признании России «государством, поддерживающим терроризм». «За» проголосовал 231 депутат. В резолюции говорится, что Россия несет «прямую ответственность» за крушение самолета «Малайзийских авиалиний» (рейс MH17) в июле 2014 года и за авиакатастрофу польского правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010 года. Резолюция является символической и ни к чему не обязывает.

Политика,Дмитрий Песков,
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