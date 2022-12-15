В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

В Кремле ответили на слухи об отставке Лаврова

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «соответствующим образом» отнестись к публикациям о возможной смене главы МИД России, назвав их слухами. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле прокомментировали сообщения о смене главы МИД
Фото: ТАССТАСС

Ранее в ряде Telegram-каналах появились сообщения об обсуждениях вероятных кандидатур на пост главы МИД РФ на случай возможной отставки министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Традиционно я вам отвечу - относитесь соответствующим образом к таким слухам», - заявил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне официальный представитель Кремля опроверг информацию о возможной отставке главы Генштаба. По словам Дмитрия Пескова, никаких указов главы государства по этому поводу нет, а подобная информация является «сплетнями» и «телеграмными утками».

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что в пресс-службе Кремля «никогда не комментируют эти пересуды и сплетни о кадровых назначениях».

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Генштаб,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители