В Кремле прокомментировали сообщения о смене главы МИД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «соответствующим образом» отнестись к публикациям о возможной смене главы МИД России, назвав их слухами. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее в ряде Telegram-каналах появились сообщения об обсуждениях вероятных кандидатур на пост главы МИД РФ на случай возможной отставки министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Традиционно я вам отвечу - относитесь соответствующим образом к таким слухам», - заявил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне официальный представитель Кремля опроверг информацию о возможной отставке главы Генштаба. По словам Дмитрия Пескова, никаких указов главы государства по этому поводу нет, а подобная информация является «сплетнями» и «телеграмными утками».