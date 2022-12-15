Инцидент исчерпан: МИД о словах понтифика о чеченцах и бурятах

Российская сторона по дипломатическим каналам получила обращение Ватикана с извинениями за некорректные высказывания о чеченцах и бурятах. Об этом сообщили в МИД РФ, передает РИА Новости.

Как писала «Парламентская газета», в конце ноября папа римский Франциск заявил, что чеченцы и буряты якобы действуют с особой жестокостью в составе подразделений Вооруженных сил РФ, которые задействованы в спецоперации.

Тогда официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала его реплику извращением истины, выходящей за рамки присущей Западу русофобии.

В четверг, 15 декабря в российском МИД заявили, что после получения извинений Святого Престола считают инцидент исчерпанным. Кроме того, в Министерстве рассчитывают на дальнейшее конструктивное партнерство с Ватиканом.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что папа римский, с его точки зрения, стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ. Политик отметил, что Франциску следовало бы знать про отношение мусульман к противнику на поле боя.