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5 минут назад

МИД: Ватикан извинился перед Россией за высказывание о чеченцах и бурятах

Парламентская газетаиещё 1

Российская сторона по дипломатическим каналам получила обращение Ватикана с извинениями за некорректные высказывания о чеченцах и бурятах. Об этом сообщили в МИД РФ, передает РИА Новости.

Инцидент исчерпан: МИД о словах понтифика о чеченцах и бурятах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как писала «Парламентская газета», в конце ноября папа римский Франциск заявил, что чеченцы и буряты якобы действуют с особой жестокостью в составе подразделений Вооруженных сил РФ, которые задействованы в спецоперации.

Тогда официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала его реплику извращением истины, выходящей за рамки присущей Западу русофобии.

В четверг, 15 декабря в российском МИД заявили, что после получения извинений Святого Престола считают инцидент исчерпанным. Кроме того, в Министерстве рассчитывают на дальнейшее конструктивное партнерство с Ватиканом.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что папа римский, с его точки зрения, стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ. Политик отметил, что Франциску следовало бы знать про отношение мусульман к противнику на поле боя.

Ранее посол России в Ватикане Александр Авдеев передал протест по поводу публикации приписываемых папе римскому Франциску слов о якобы жестокостях военнослужащих российской армии на Украине». По его словам, вечером 28 ноября он сделал представление руководству дипломатической службы Ватикана, «выразив возмущение странными высказываниями» папы.

Политика,ФРАНЦИСК,Александр Авдеев,Мария Захарова,Рамзан Кадыров,МИД России,
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