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32 минуты назад

Захарова: приезд замгенсека ООН Гриффитса в Херсон носит провокационный характер

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе пресс-конференции, что приезд заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в Херсон носит провокационный характер. Трансляция брифинга ведется на сайте МИД.

Захарова: приезд замгенсека ООН в Херсон носит провокационный характер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому — неприемлемый характер», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что генсек ООН Антониу Гуттериш должен положить конец подобным действиям своих сотрудников гуманитарного блока.

Политика,Антониу Гуттериш,Мартин Гриффитс,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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