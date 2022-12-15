Захарова: приезд замгенсека ООН в Херсон носит провокационный характер

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе пресс-конференции, что приезд заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в Херсон носит провокационный характер. Трансляция брифинга ведется на сайте МИД.
«Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому — неприемлемый характер», — сказала дипломат.
Она подчеркнула, что генсек ООН Антониу Гуттериш должен положить конец подобным действиям своих сотрудников гуманитарного блока.