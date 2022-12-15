В Совфеде предупредили о риске четвертого раздела Польши

Объявляя Россию государством, поддерживающим терроризм, Польша уходит вразнос. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о решении сейма Польши, он сказал, что противостояние России обычно заканчивалось для Варшавы трагически.

«На горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Они три уже пережили кое-как, теряя территории», — сказал сенатор.

Джабаров призвал польское правительство одуматься. По его мнению, в Польше надеются на заокеанского брата,

«не понимая, что, если что случится, им никто не поможет».

Кроме того, сенатор напомнил, что решение сейма Польши пока носит рекомендательный характер.

15 декабря в Польше приняли резолюцию о признании России «государством, поддерживающим терроризм». В тексте постановления упоминается, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право и устав ООН», «нападает на территории других стран, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид» и «осуществляет враждебную экономическую деятельность».