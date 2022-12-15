Аксенов анонсировал национализацию квартиры Зеленского в Крыму

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в Ливадии в Крыму, национализируют. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

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«Нет какой-то нацеленности на эту квартиру. Разве что из принципа именно у него заберем и кому-то подарим», — сказал Аксенов.

Глава республики сообщил, что национализированные предприятия работают штатно, сокращать штат работников на них не планируется. Власти принимают решение о национализации имущества только в том случае, если граждане Украины, которые владеют предприятиями в Крыму, проявляют враждебность по отношению к России, пояснил Аксенов.