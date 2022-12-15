Зюганов высказался о ракетно-ядерном паритете

Ракетно-ядерный паритет стал одним из главных достижений СССР. Такое заявление сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Еще одна была гигантская победа - ракетно-ядерный паритет. И сегодня он вас охраняет, бережет, этот щит ракетно-ядерный создан советской страной», – отметил руководитель КПРФ.
Кроме того, успешно прошел и первый полет человека в космос. Страна отлично себя показала в области образования полета человека в космос и его финансирования. По словам Зюганова, лишь два государства «за 500 лет не теряли своего суверенитета - это мы и Англия».
«Однако лишь нашей стране «700 с лишним лет пришлось защищать право говорить на своем языке, жить на этих просторах, с оружием в руках», – заверил политик.
Он подчеркнул, что 30 декабря празднуется 100 лет с образования СССР, передает РИА «Новости». Напомним, нескольким российским городам предложили вернуть названия, которые они носили в период СССР. В списке оказались Волгоград, Уссурийск, а также Тверская область. Инициативу по переименованию городов выдвинула партия «Коммунисты России».