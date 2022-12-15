Зюганов высказался о ракетно-ядерном паритете

«Еще одна была гигантская победа - ракетно-ядерный паритет. И сегодня он вас охраняет, бережет, этот щит ракетно-ядерный создан советской страной», – отметил руководитель КПРФ.

Кроме того, успешно прошел и первый полет человека в космос. Страна отлично себя показала в области образования полета человека в космос и его финансирования. По словам Зюганова, лишь два государства «за 500 лет не теряли своего суверенитета - это мы и Англия».