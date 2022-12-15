В Кремле прокомментировали влияние новых санкций на «Северный поток»

Никаких решений о ремонте «Северного потока» пока не принималось, а на ситуации с газопроводом сейчас могут отразиться только такие восстановительные работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявления цитирует ТАСС.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал вопрос о том, как на газопроводе могут отразиться новые санкции — возобновленные Канадой ограничения по турбинам.
«На "Северном потоке" сейчас может отразиться только ремонт. Или запуск единственной уцелевшей ветки второго "потока". До ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось. И пока мы не знаем ничего о результатах расследования», — пояснил Дмитрий Песков, добавив, что решений по поводу запуска уцелевшей ветки «Северного потока-2» также нет.