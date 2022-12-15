В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
15 минут назад

В Кремле прокомментировали влияние новых санкций на «Северный поток»

Lenta.ruиещё 5

Никаких решений о ремонте «Северного потока» пока не принималось, а на ситуации с газопроводом сейчас могут отразиться только такие восстановительные работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявления цитирует ТАСС.

В Кремле прокомментировали влияние новых санкций на «Северный поток»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом представитель Кремля прокомментировал вопрос о том, как на газопроводе могут отразиться новые санкции — возобновленные Канадой ограничения по турбинам.

«На "Северном потоке" сейчас может отразиться только ремонт. Или запуск единственной уцелевшей ветки второго "потока". До ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось. И пока мы не знаем ничего о результатах расследования», — пояснил Дмитрий Песков, добавив, что решений по поводу запуска уцелевшей ветки «Северного потока-2» также нет.

Политика,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители