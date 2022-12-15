В Кремле прокомментировали влияние новых санкций на «Северный поток»

«На "Северном потоке" сейчас может отразиться только ремонт. Или запуск единственной уцелевшей ветки второго "потока". До ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось. И пока мы не знаем ничего о результатах расследования», — пояснил Дмитрий Песков, добавив, что решений по поводу запуска уцелевшей ветки «Северного потока-2» также нет.