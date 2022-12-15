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57 минут назад

В Госдуме ответили на решение Польши признать Россию государством-террористом

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Резолюция сейма Польши, где Россия названа страной, поддерживающей терроризм, является разновидностью взноса в капитал «корпорации Антироссия». Об этом заявил депутат Государственной Думы Олег Морозов, передает РИА Новости.

В Госдуме ответили на решение Польши признать РФ государством-террористом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам парламентария, польский Сейм является малым политическим бизнесом при большом американском.

Россия может выразить протест, однако куда эффективнее напомнить польским властям, что «чем больше таких резолюций, тем больше точек на карте Польши, которые могут заинтересовать наши ВКС», подчеркнул Морозов.

15 декабря в Польше приняли резолюцию о признании России «государством, поддерживающим терроризм». В тексте постановления говорится, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право и устав ООН», «нападает на территории других стран, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид», а также «осуществляет враждебную экономическую деятельность».

Позже заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что, объявляя Россию государством, поддерживающим терроризм, Польша уходит вразнос. Противостояние России обычно заканчивалось для Варшавы трагически, добавил сенатор.

Политика,Санкции,Владимир Джабаров,Олег Морозов,Совет Федерации,Госдума,ООН,
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