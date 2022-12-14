Небензя: Запад расширением НАТО приблизил Европу к грани конфронтации

Западные страны своим стремлением к расширению НАТО подталкивают Европейский континент к конфронтации, которая угрожает всему миру. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме "Поддержание международного мира и безопасности".