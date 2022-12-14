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30 минут назад

Небензя: Запад расширением НАТО приблизил Европейский континент к грани конфронтации

ТАСС

Западные страны своим стремлением к расширению НАТО подталкивают Европейский континент к конфронтации, которая угрожает всему миру. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме "Поддержание международного мира и безопасности".

Небензя: Запад расширением НАТО приблизил Европу к грани конфронтации
Фото: ТАССТАСС

Генсек НАТО оценил вероятность конфликта между альянсом и Россией

"Возведя в абсолют право НАТО на расширение в ущерб принципу неделимости безопасности, западные страны приблизили Европейский континент к грани конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир", - сказал он.

Политика,Василий Небензя,НАТО,ООН,
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