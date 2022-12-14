МИД РФ анонсировал ответ на задержание россиянина в Эстонии

Россия ответит на задержание россиянина Вадима Конощенка в Эстонии по запросу США, действия Вашингтона и Таллина являются неприемлемыми. Такое заявление в беседе с «РИА Новости» сделал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
«Мы не потерпим такого, это уже не первый раз происходит, это неприемлемая практика — задержание наших граждан за рубежом, и каждый раз будем реагировать на это», — приводятся в материале его слова.
Иванов отметил, что посольство России в Эстонии уже запросило консульский доступ к Конощенка. На данный момент в диппредставительстве ждут уведомления о его получении и ответа.
«Они должны запросить встречу с российским гражданином, все обстоятельства выяснить, так что, конечно, будем работать», — добавил замглавы МИД РФ.
Он уточнил, что до сих пор Россия «не получила никакой информации, кроме каких-то заявлений».
Ранее стало известно о задержании в Эстонии гражданина РФ Вадима Конощенка по запросу США. Его сочли сотрудником российской разведки, не предъявив при этом никаких доказательств.