В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
25 минут назад

МИД РФ анонсировал ответ на задержание россиянина в Эстонии

Елена Прошина

Россия ответит на задержание россиянина Вадима Конощенка в Эстонии по запросу США, действия Вашингтона и Таллина являются неприемлемыми. Такое заявление в беседе с «РИА Новости» сделал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

МИД РФ анонсировал ответ на задержание россиянина в Эстонии
Фото: ТАССТАСС

«Мы не потерпим такого, это уже не первый раз происходит, это неприемлемая практика — задержание наших граждан за рубежом, и каждый раз будем реагировать на это», — приводятся в материале его слова.

Иванов отметил, что посольство России в Эстонии уже запросило консульский доступ к Конощенка. На данный момент в диппредставительстве ждут уведомления о его получении и ответа.

«Они должны запросить встречу с российским гражданином, все обстоятельства выяснить, так что, конечно, будем работать», — добавил замглавы МИД РФ.

Он уточнил, что до сих пор Россия «не получила никакой информации, кроме каких-то заявлений».

Вашингтон требует экстрадиции задержанного в Эстонии россиянина

Ранее стало известно о задержании в Эстонии гражданина РФ Вадима Конощенка по запросу США. Его сочли сотрудником российской разведки, не предъявив при этом никаких доказательств.

Политика,Евгений Иванов,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители