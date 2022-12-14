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12 минут назад

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Москву с рабочим визитом

Илья Родин

Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву состоится в ближайшее время, рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он добавил, что точная дата поездки чиновника пока не названа, пишет ТАСС.

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Москву с рабочим визитом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Визит Гросси в Москву планируется либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул», - пояснил Ульянов.

Постпред уточнил, что на переговорах будут представители ведомств, которых вопрос непосредственно касается. В том числе, Минобороны, Росатома и МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что Москва не ведет прямых переговоров с Киевом по Запорожской АЭС. Контакты между странами идут через Секретариат МАГАТЭ.

В настоящее время российская сторона пытается добиться того, чтобы Украина взяла на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, подчеркнула дипломат.

Захарова резюмировала, что РФ не планирует передавать атомный объект под контроль какой-либо третьей стороны.

Политика,Михаил Ульянов,Мария Захарова,МИД России,Росатом,
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