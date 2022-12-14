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16 минут назад

Путин сделал прививку от гриппа

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа. Об этом он лично сообщил в ходе совещания с членами правительства. Трансляция идет в Telegram-канале Кремля.

Путин сделал прививку от гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно ли делать прививку от гриппа или нет. Вы сказали "надо сделать". Вот докладываю — вчера сделал», — обратился Путин к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, доложившей на совещании об эпидемиологической обстановке в России.

Также президент РФ рассказал, что начал сегодняшний день с похода в зал и провел тренировку «в обычном режиме». По словам Путина, он чувствовал себя нормально, «без всяких вопросов».

Ранее глава РФ сообщал о росте заболеваемости гриппом в стране. Он отмечал, что показатель заболевших увеличивается еженедельно практически на 35%.

Политика,Анна Попова,Владимир Путин,Роспотребнадзор,
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