Путин сделал прививку от гриппа

«Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно ли делать прививку от гриппа или нет. Вы сказали "надо сделать". Вот докладываю — вчера сделал», — обратился Путин к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, доложившей на совещании об эпидемиологической обстановке в России.