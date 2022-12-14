Госдума приняла в первом чтении проект о пожизненном заключении за диверсии

Госдума на пленарном заседании в среду, 14 декабря, приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за создание диверсионного сообщества в РФ, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что парламентарии предлагают внести в УК РФ три новые статьи с максимальным наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

По данным агентства, уголовную ответственность предлагается установить за содействие диверсиям, склонение к ним, вербовку, финансирование, обучение, пропаганду, участие в диверсионном сообществе.