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45 минут назад

Госдума приняла в первом чтении проект о пожизненном заключении за диверсии

Илья Родин

Госдума на пленарном заседании в среду, 14 декабря, приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за создание диверсионного сообщества в РФ, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду. Об этом пишет РИА «Новости».

Госдума приняла в первом чтении проект о пожизненном заключении за диверсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что парламентарии предлагают внести в УК РФ три новые статьи с максимальным наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

По данным агентства, уголовную ответственность предлагается установить за содействие диверсиям, склонение к ним, вербовку, финансирование, обучение, пропаганду, участие в диверсионном сообществе.

Госдума одобрила проект о защите русского языка от иностранных слов

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект, предполагающий значительные сроки заключения за вредительство на объектах атомной энергетики и потенциально опасных биообъектах.

Политика,Госдума,
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