Захарова упрекнула СМИ в замалчивании ЧП на нефтепроводе в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что западные СМИ не освещают разлив нефти на нефтепроводе Keystone Pipeline в США.

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Она привела ряд новостей «из мира экологии», в числе которых нет информации о ЧП на нефтепроводе. Захарова в Telegram опубликовала скриншоты с сайтов различных СМИ, чтобы подтвердить отсутствие новостей о происшествии.

Разлив нефти произошел на границе штатов Канзас и Небраска. Накануне Захарова отмечала, что ЧП на нефтепроводе привело к тому, что по местным водоемам и фермам текут «реки сырой нефти», а американским СМИ невыгодно освещать экологическую катастрофу из-за «зеленой повестки». Поэтому, добавила дипломат, американские и канадские СМИ сообщают об инциденте «дозировано».

«Где же, Тотошка, новости о нашем любимом Канзасе и разливе нефти из нефтепровода Keystone Pipeline?» – заключила Захарова.