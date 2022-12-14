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1 час назад

Захарова упрекнула западные СМИ в замалчивании ЧП на нефтепроводе Keystone Pipeline

Деловая газета "Взгляд"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что западные СМИ не освещают разлив нефти на нефтепроводе Keystone Pipeline в США.

Захарова упрекнула СМИ в замалчивании ЧП на нефтепроводе в США
Фото: ТАССТАСС

Она привела ряд новостей «из мира экологии», в числе которых нет информации о ЧП на нефтепроводе. Захарова в Telegram опубликовала скриншоты с сайтов различных СМИ, чтобы подтвердить отсутствие новостей о происшествии.

Разлив нефти произошел на границе штатов Канзас и Небраска. Накануне Захарова отмечала, что ЧП на нефтепроводе привело к тому, что по местным водоемам и фермам текут «реки сырой нефти», а американским СМИ невыгодно освещать экологическую катастрофу из-за «зеленой повестки». Поэтому, добавила дипломат, американские и канадские СМИ сообщают об инциденте «дозировано».

Доходы России от продажи нефти начали падать

«Где же, Тотошка, новости о нашем любимом Канзасе и разливе нефти из нефтепровода Keystone Pipeline?» – заключила Захарова.

Напомним, цены на нефть выросли на фоне сообщения TC Energy об остановке прокачки по трубопроводу Keystone Pipeline System из-за утечки. В среду цены снова пошли вниз.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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