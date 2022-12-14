В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
21 минуту назад

В Кремле ответили на вопрос о присоединении Чернигова и Одессы

Лера Букина

Именно выбор граждан станет решающим в вопросе присоединения Чернигова и Одессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос о присоединении Чернигова и Одессы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он назвал защиту людей Донбасса первостепенной задачей.

«Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные», - заявил представитель Кремля, отметив, что специальная военная операция все еще проводится.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости освободить Чернигов и Одессу.

В октябре президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Одесса может быть как яблоком раздора, так и символом разрешения конфликтов.

Политика,Денис Пушилин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Валдайский клуб,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители