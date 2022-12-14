В Кремле ответили на вопрос о присоединении Чернигова и Одессы

Именно выбор граждан станет решающим в вопросе присоединения Чернигова и Одессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он назвал защиту людей Донбасса первостепенной задачей.
«Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные», - заявил представитель Кремля, отметив, что специальная военная операция все еще проводится.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости освободить Чернигов и Одессу.
В октябре президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Одесса может быть как яблоком раздора, так и символом разрешения конфликтов.