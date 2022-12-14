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22 минуты назад

Кремль подтвердил встречу Путина с главами новых регионов до конца года

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин до конца года встретится с главами новых регионов, дата встречи уже известна. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Кремль подтвердил встречу Путина с главами новых регионов до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запланирована», - пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что дата встречи уже известна и о ней будет сообщено своевременно.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и к Госдуме, сообщила о том, что врио глав республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник, Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий встретятся с Владимиром Путиным в Москве 20 декабря.

По данным пресс-службы Кремля, в последний раз президент России встречался очно с ними 30 сентября, когда были подписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.

В конце сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области прошли референдумы и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. При этом Украина не признала итоги голосования, ведет обстрелы и боевые действия на этих территориях.

Политика,Евгений Балицкий,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Госдума,
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