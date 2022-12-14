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24 минуты назад

В Кремле оценили идею послания президента в письменном формате

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в письменном виде послания президента Федеральному собранию не бывает. Он добавил, что оно может состояться уже в следующем году и призвал «не гадать» на эту тему. Об этом пишет ТАСС.

В Кремле оценили идею послания президента в письменном формате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В письменном виде его [послания] не бывает. Что касается сообщений о том, что [послание] возможно в следующем году, - безусловно, возможно. Это истина достаточно очевидная», -сказал представитель Кремля и предложил «прекратить гадать на кофейной гуще».

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что глава государства может прислать и письменное послание Федеральному собранию, так как Конституция РФ не определяет формат проведения послания. При этом он обратил внимание, что «декабрь еще не закончился».

Также появилась информация, что президент может огласить послание уже в следующем году. По словам одного из парламентариев, послание должно проводиться один раз в год, а отсчет начинается с предыдущего.

Напомним, ранее в СМИ также появилась информация о том, что Путин должен обратиться с посланием Федеральному собранию 27 декабря. Однако позднее Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что «это неправильное сообщение».

Политика,Юрий Синельщиков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Конституционный комитет Госдумы,
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