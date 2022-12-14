Песков согласился с мнением Медведева о ЗРК Patriot на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разделяет позицию зампреда Совбеза Дмитрия Медведева по поводу того, что ракетные системы Patriot после передачи их властями США Украине станут законно законной целью. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами, передает РИА Новости.

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«Безусловно», - заявил представитель Кремля, отметив, что пока комментировать слухи об этом рано, поскольку информация о возможной отправке появилась только в СМИ.

Накануне телеканал CNN, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщил, что американские власти в ближайшее время объявят о передаче украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot.