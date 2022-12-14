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27 минут назад

Песков согласился с мнением Медведева об американских ЗРК Patriot на Украине

Лера Букина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разделяет позицию зампреда Совбеза Дмитрия Медведева по поводу того, что ракетные системы Patriot после передачи их властями США Украине станут законно законной целью. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами, передает РИА Новости.

Песков согласился с мнением Медведева о ЗРК Patriot на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безусловно», - заявил представитель Кремля, отметив, что пока комментировать слухи об этом рано, поскольку информация о возможной отправке появилась только в СМИ.

Накануне телеканал CNN, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщил, что американские власти в ближайшее время объявят о передаче украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

В конце ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае поставок Украине комплексов Patriot вместе с персоналом они станут военными целями российской стороны. Это был ответ на заявление генсека альянса Йенса Столтенбера, который сообщил, что данный вопрос активно обсуждается.

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