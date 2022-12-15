В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
9 минут назад

Кремль ответил на сообщения о возможной отставке Лаврова

Lenta.ruиещё 1

К слухам об отставке главы МИД России Сергея Лаврова необходимо относиться соответствующим образом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя подобные сообщения, передает РИА Новости.

Кремль ответил на сообщения о возможной отставке Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что информация об обсуждении вероятных кандидатов на пост главы МИД в случае возможной отставки Лаврова распространялась в Telegram-каналах.

«Традиционно я вам отвечу — относитесь соответствующим образом к таким слухам», — рекомендовал Песков.

В конце октября представитель Кремля разъяснял принципы отставок и назначений в России. По его словам, они являются естественным процессом в выстраивании системы управления в государстве, не следует делать из них далеко идущих выводов о чьем-либо провале на посту.

Сергей Лавров занимает должность министра иностранных дел России с марта 2004 года. До этого, в период с 1994-го по 2004 год, он был постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители