Кремль ответил на сообщения о возможной отставке Лаврова

К слухам об отставке главы МИД России Сергея Лаврова необходимо относиться соответствующим образом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя подобные сообщения, передает РИА Новости.

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Отмечается, что информация об обсуждении вероятных кандидатов на пост главы МИД в случае возможной отставки Лаврова распространялась в Telegram-каналах.

«Традиционно я вам отвечу — относитесь соответствующим образом к таким слухам», — рекомендовал Песков.

В конце октября представитель Кремля разъяснял принципы отставок и назначений в России. По его словам, они являются естественным процессом в выстраивании системы управления в государстве, не следует делать из них далеко идущих выводов о чьем-либо провале на посту.