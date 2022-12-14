Оценены риски для Макрона из-за стремления к диалогу с Путиным

Несмотря на то, что президента Франции Эммануэля Макрона критикуют союзники по ЕС в лице Прибалтики и Польши за стремление к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, он никак не рискует потерять власть, считает европеист Сергей Федоров. По его словам, худшее, что может произойти для французского лидера, — это роспуск нацсобрания и досрочные перевыборы депутатов. В беседе с «ПолитЭкспертом» он пояснил, что в этом случае Макрон из-за усиления оппозиции может потерять даже то влияние, которое осталось у него после потери большинства в парламенте, когда он лишился возможности безболезненно проводить реформы.