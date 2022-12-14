СМИ: Послание Путина Федеральному собранию могут перенести на следующий год

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в следующем году. Об этом пишет ТАСС.
«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», - сказал источник агентства в парламенте.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин должен обратиться с посланием через две недели – во вторник, 27 декабря. При этом уточнялось, что это «не совсем однозначно». Однако позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что «это неправильное сообщение».
Напомним, до этого Дмитрий Песков сообщал, что президент может обратиться с посланием до конца года. По его словам, подготовка послания ведется уже давно.